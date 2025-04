Ilrestodelcarlino.it - Il video dei guerriglieri sull’omicidio di Alessandro Coatti: “Noi non c’entriamo”

Ravenna, 11 aprile 2025 – In undiffuso sul proprio profilo X, i vertici delle Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), la banda armata nota anche come Los Panchos, hanno categoricamente negato ogni responsabilità nel caso di, il biologo emiliano assassinato lo scorso fine settimana i cui resti sono stati rinvenuti nella città di Santa Marta, nel nord della Colombia. Ildei paramilitari Attraverso il, i paramilitari, presentandosi in uniforme e con il volto coperto, si sono rivolti alla popolazione per "chiarire" la loro totale estraneità "all'omicidio dell'italiano". Hanno inoltre dichiarato di "chiedere alle autorità di indagare a fondo" su questo tragico evento e su altri "atti violenti che si stanno producendo nella città di Santa Marta".