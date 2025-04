Agi.it - Il capo ultrà dell'Inter ucciso da un killer pagato 50mila euro

AGI – Svolta decisiva nelle indagini sull'omicidio di Vittorio Boiocchi, l'exin un agguato armato sotto casa a Milano il 29 ottobre 2022. La Squadra Mobile di Milano, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (pm Paolo Storari e Stefano Ammendola), ha eseguito sei misure di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti mandanti ed esecutori materiali del delitto. Il ruolo del pentito e il movente economico Tra gli arrestati figura Andrea Beretta, ex leadera Curva Nordista, ora collaboratore di giustizia. Le sue dichiarazioni, rese dopo l'arresto per un altro omicidio (quello di Antonio Bellocco) e riscontrate dagli investigatori, sono state fondamentali per ricostruire mandanti e movente. Beretta è ritenuto il mandante'omicidio Boiocchi.