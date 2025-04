Ilnapolista.it - Pedullà: «Manna è stato contattato dal Milan, ma ha declinato l’offerta»

Il giornalista Alfredosul suo canale YouTube ha parlato del mercato estivo della Juventus legato anche alla cessione del Napoli di Victor Osimhen. Inoltre, ha anche commentato l’interesse delper il ds azzurro Giovanni: «dal, ma ha»«Hojlund alla Juventus è un’alternativa che potrebbe chiamare in causa Osimhen. Lookman piace alla Juventus? Sì. E’ una priorità al momento? No, però piace. Poi c’è il problema del prezzo, perché l’Atalanta non farà sconti e serviranno almeno 50 milioni di euro. Già a gennaio la Juventus aveva sondato situazioni come quella di Adeyemi, che potrebbe tornare di moda. Ma ha senso spendere quei soldi per uno di quasi 28 anni che potrebbe anche giocare la Coppa d’Africa e saltare un meso di campionato l’anno prossimo?».