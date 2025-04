Ilgiorno.it - Grave incidente sul lavoro a Vigevano. Operaio si ferisce a una mano: in codice rosso in ospedale

(Pavia), 11 aprile 2025 – Ennesimosul, in Lombardia. Questa volta l’infortunio si è verificato in provincia di Pavia, a, all’interno dell’azienda Green Biologicals. Intorno alle 15.45 undi trent’anni è rimasto feritomente mentre lavorava a un macchinario, pare un miscelatore industriale dove è rimasto incastrato con la. Subito è stata chiara la gravità della situazione e sul posto, in viale Agricoltura 124, sono arrivati l’elisoccorso, l’auto infermieristica, l’ambulanza, vigili del fuoco, carabinieri e ATS. VVF, CC e ATS. L’uomo è stato portato immediatamente e inal pronto soccorso del San Matteo di Pavia. Notizia in aggiornamento