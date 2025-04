Confcommercio Toscana digitale avanzato per 171% imprese

Firenze, 11 aprile 2025 - Solo il 17,1% delle imprese del terziario in Toscana si colloca su un livello di digitalizzazione avanzato: lo afferma l'ultima indagine realizzata da Confcommercio Toscana in collaborazione con Format Research, secondo cui il 54,8% delle imprese dichiara che le proprie priorità di investimento riguardano il miglioramento delle strategie di marketing digitale, il 49,4% punta all'ottimizzazione delle piattaforme di e-commerce, mentre il 29,2% intende innovare i metodi di pagamento. Tra gli strumenti digitali più diffusi, spiccano i sistemi di pagamento elettronico (utilizzati dall'85,7% delle imprese), seguiti da quelli per la presenza online (49,6%) e le piattaforme per comunicazione, marketing e customer care (41,2%). Nel 2024, circa un'impresa su tre (30,8%) ha effettuato investimenti in digitalizzazione, concentrandosi soprattutto sull'aggiornamento dei software gestionali (47,2%) e sull'acquisto di apparecchiature tecnologiche (43,9%).

