Carolina di Monaco, suo marito Ernst August di Hannover in terapia intensiva

Ildididi, è più grave di quanto si pensava. Ricoverato in ospedale dallo scorso 3 aprile, è in, stando a quanto dichiarato dalla sua attuale compagna.di Monco,diinAnche sedidisono separati dal 2009, non hanno mai divorziato. Dunque, formalmente sono ancora moglie e. Le condizioni di salute del Principe destano serie preoccupazioni.A parlarne però non èche da decenni non ha praticamente più rapporti col, ma Claudia Stilianopoulos, l’attuale compagna didi. La fidanzata da almeno tre anni del Principe ha confidato a Informalia di essere molto preoccupata per lui, perché è ricoverato nella Clinica Internazionale Ruber di Madrid, dove è sotto stretta sorveglianza medica dal 3 aprile.