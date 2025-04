Formazione in innovazione per oltre un milione di lavoratori

oltre 1 milione di lavoratori (1.093.390, di cui 4.932 stagionali). Questa la platea per cui è stato chiesto il contributo del Fondo Nuove Competenze, che stanzia 731 milioni di euro per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese. “Rivedere l’impostazione dell’investimento in Formazione dei lavoratori attraverso la terza edizione del Fondo Nuove Competenze ci consegna una significativa risposta da parte delle imprese, anche in termini qualitativi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, cresce sia il numero delle domande sia quello dei lavoratori che potranno accedere alla Formazione, con un ampio ricorso a un approccio di sistema attraverso filiere e sistemi formativi. Unlimitednews.it - Formazione in innovazione per oltre un milione di lavoratori Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) –di(1.093.390, di cui 4.932 stagionali). Questa la platea per cui è stato chiesto il contributo del Fondo Nuove Competenze, che stanzia 731 milioni di euro per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese. “Rivedere l’impostazione dell’investimento indeiattraverso la terza edizione del Fondo Nuove Competenze ci consegna una significativa risposta da parte delle imprese, anche in termini qualitativi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, cresce sia il numero delle domande sia quello deiche potranno accedere alla, con un ampio ricorso a un approccio di sistema attraverso filiere e sistemi formativi.

Fondo nuove competenze 3, formazione in innovazione per oltre un milione di lavoratori. Microsoft investirà oltre 4 miliardi di euro in Italia: infrastruttura AI e capacità cloud gli obiettivi. Programma Interreg: oltre 1 milione di euro a favore di micro e piccole imprese. Microsoft investe in Italia su IA e Cloud, la formazione al centro. Fondo nuove competenze: pubblicato l’avviso di Confartigianato. Microsoft investe 4,3 miliardi di euro in Italia per potenziare l’infrastruttura per Cloud e AI e le attività di formazione. Ne parlano su altre fonti

Fondo nuove competenze 3, formazione in innovazione per oltre un milione di lavoratori - Chiusa la fase di presentazione delle domande per la terza edizione della misura che stanzia 731 milioni di euro per accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese ... (msn.com)

Formazione in innovazione per oltre un milione di lavoratori - Entro il termine del 10 aprile, sono state 23.105 le aziende che hanno presentato domanda di accesso al contributo, quasi integralmente a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, ... (msn.com)

Il Futuro della formazione e dell’innovazione passa da qui - Dopo il successo della prima edizione, il 3 e 4 aprile 2025 torna a Roma l’Innovation Training Summit, il principale evento istituzionale dedicato alla formazione e all’innovazione ... europei e ... (diregiovani.it)