Uominiedonnenews.it - Irma Testa, Vita Privata: Ecco Chi E’ La Sua Fidanzata!

Leggi su Uominiedonnenews.it

La storia d’amore trae la sua compagna, va oltre i riflettori dello sport: un racconto di coraggio, identità e libertà che emoziona e ispira.e Alessandra: amore, libertà e lotta oltre il ring, soprannominata “Butterfly” per la sua grazia sul ring, è una delle figure più luminose dello sport italiano. Conquistando il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è entrata nella storia come la prima pugile italiana a salire su un podio olimpico. Ma la sua vera forza non si misura solo nei colpi assestati durante un match, bensì nel coraggio con cui ha scelto di raccontarsi, rompendo barriere e pregiudizi, anche quelli più radicati nel mondo dello sport.Accanto a lei oggi c’è Alessandra, una giovane fotografa originaria di un piccolo centro del Cilento. Il loro amore, raccontato per la prima volta al grande pubblico in un’intervista andata in onda su Le Iene nel febbraio 2025, ha emozionato e ispirato.