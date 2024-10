FantaCharity, ritorna l’iniziativa benefica di Beppe Riso. Le dichiarazioni del procuratore (Di martedì 8 ottobre 2024) FantaCharity, in occasione della pausa Nazionale ritorna l’iniziativa benefica di Beppe Riso. Le dichiarazioni del procuratore In occasione della pausa Nazionale, ritorna l’asta benefica FantaCharity: l’iniziativa benefica di Beppe Riso che, insieme a Fantacalcio®, aiuteranno l’Ospedale dei Bambini Vittore. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – Si rinnova la lega benefica lanciata lo scorso anno Calcionews24.com - FantaCharity, ritorna l’iniziativa benefica di Beppe Riso. Le dichiarazioni del procuratore Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024), in occasione della pausa Nazionaledi. LedelIn occasione della pausa Nazionale,l’astadiche, insieme a Fantacalcio®, aiuteranno l’Ospedale dei Bambini Vittore. Ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – Si rinnova la legalanciata lo scorso anno

