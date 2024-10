Daniele Rossi si è dimesso da presidente della quinta commissione (Di martedì 8 ottobre 2024) Daniele Rossi si è dimesso da presidente della quinta commissione del Comune di Viterbo, quella sull'adeguamento della gestione ed evoluzioni delle società comunali partecipate. L'annuncio del consigliere comunale è arrivato durante la seduta di oggi, martedì 8 ottobre, dopo la quale si è recato Viterbotoday.it - Daniele Rossi si è dimesso da presidente della quinta commissione Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)si èdadel Comune di Viterbo, quella sull'adeguamentogestione ed evoluzioni delle società comunali partecipate. L'annuncio del consigliere comunale è arrivato durante la seduta di oggi, martedì 8 ottobre, dopo la quale si è recato

Roma - rischio esonero per Ivan Juric? Prende piede un ritorno di Daniele De Rossi - it. . A Roma, nelle prossime ore, potrebbe esserci un vero e proprio colpo di scena. quanto rivelato da Il Corriere dello Sport, infatti, Ivan Juric potrebbe essere esorato e al suo posto potrebbe ritornare Daniele De Rossi: “Le avvisaglie di Boras, con la contestazione finale ai giocatori ... (Dailynews24.it)

Totti e le telefonate a De Rossi : “Io e Daniele non abbiamo mai parlato di Roma. Tra di noi create polemiche che non esistono” - Riconquistare la fiducia dei tifosi spetta solo a loro in campo, il resto è tutto secondario”. Questo il commento della bandiera del club giallorosso sull’inizio sprint in campionato (un po’ meno in Europa League dopo il pareggio casalingo contro l’Athletic Bilbao) di Ivan Juric. Se non hai il ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi in fuga dopo l’esonero dalla Roma - scatta una nuova promessa - Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum si concedono una fuga dopo l'esonero dell'ex tecnico dalla Roma. I due volano in Islanda dove, tra un paesaggio e l'altro, scatta anche una nuova promessa d'amore.Continua a leggere . (Fanpage.it)