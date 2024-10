Chi sono le famiglie criminali Falcone e Maroni ne The Penguin?

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Chilene The? Quando The Batman di Matt Reeve arrivò nelle sale nel 2022, i fan rimasero sbalorditi dalla maestria di questo thriller poliziesco supereroistico. Combinando i temi dei serial killer, del crimine organizzato e del desiderio del Cavaliere Oscuro (Robert Pattinson) di far uscire Gotham City dall’oscurità, il film ha fatto un ottimo lavoro nell’aprire questo grande universo. Ma con Theora in onda su Max, il mondo sotterraneo di Gotham è più esposto che mai. Dato che è passato un po’ di tempo, sarebbe opportuno fare un ripasso su chi sia esattamente il personaggio di John Turturro, Carmine(ora interpretato da Mark Strong ne The), in relazione all’universo di Batman, soprattutto ora che Clancy Brown ha interpretato Salvatore