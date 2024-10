Casa a prima vista Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 13 milioni | ecco di chi sono figli

Liberoquotidiano.it - Casa a prima vista, Jacopo e Gaia a 23 anni si presentano con 1,3 milioni: ecco di chi sono figli

(Di martedì 8 ottobre 2024) Una puntata didavvero eccezionale, quella trasmessa lunedì 7 ottobre rigorosamente su Real Time: i protagonisti della puntata in questionestati, due gemelli di 23provenienti da Frosinone. La loro richiesta ha stupito sia gli spettatori che i tre agenti immobiliari coinvolti: Blasco, Nadia e Corrado. Infatti i due ragazzi hanno infatti spiegato di essere alla ricerca di un attico o di un appartamento ai piani alti in zona Parioli, con un budget di ben 1 milione e 300 mila euro. Anche gli agentirimasti sorpresi da una richiesta così ambiziosa, come ha sottolineato Nadia Mayer con un commento ironico: "Voglio vedere dove vogliono arrivare". Già, cifre mai viste nel programma. E, soprattutto, cifre per le quali appare piuttosto peculiare rivolgersi al format televisivo. Ma tant'è.