Benevento: Fake news su mancanza d'acqua. Mastella: sporgerò querela

(Di martedì 8 ottobre 2024): Bufala fatta circolare artatamente da qualche imbecille. Provvederò a sporgereMolto adirato il Sindaco diClemente, in merito alla falsa notizia relativa allain città a causa dei lavori dell’alta velocità. In un comunicato stampa inviato ai mediasmentisce duramente e promette querele per ora contro ignoti. Di seguito la sua dichiarazione. “È completamente falsa la notizia secondo cui stasera amancherebbe l’acqua per la rottura di condotte causata da lavori legati all’Alta Velocità”. Così ha esordito il primo cittadino di. “Questa bufala è stata fatta circolare artatamente da qualche imbecille. Non sono solo scherzi di cattivo gusto, ma comportamenti che mettono in agitazione famiglie e imprenditori”. Ha aggiunto. “Comportamenti che andrebbero puniti.