Ancona capitale della salute del cervello, sindaco Silvetti: “Onorati e impegnati” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Questo riconoscimento di cui siamo molto Onorati arriva alla vigilia della Giornata della salute mentale del 10 ottobre L'articolo Ancona capitale della salute del cervello, sindaco Silvetti: “Onorati e impegnati” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ancona capitale della salute del cervello, sindaco Silvetti: “Onorati e impegnati” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Questo riconoscimento di cui siamo moltoarriva alla vigiliaGiornatamentale del 10 ottobre L'articolodel: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Ancona capitale salute cervello - l’assessore Caucci : “Molto impegno sul tema” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi ... (Webmagazine24.it)

G7 Salute Ancona - programma e strade chiuse : come cambia la città - 30 alle 24 saranno chiuse alla viabilità e ai pedoni (esclusi i residenti e i non residenti con il pass) la parte bassa di corso Garibaldi, corso Stamira e corso Mazzini fino a piazza della Repubblica e piazza Kennedy, via della Loggia e via XXIX Settembre. Ma è soprattutto tra domani, quando ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ancona capitale salute cervello - l’assessore Caucci : “Molto impegno sul tema” - (Adnkronos) – "E' un grandissimo onore essere stati scelti per ospitare questo bellissimo evento, nell'ambito di questo Extra G7 che abbiamo fortemente voluto. E' un grande privilegio ricevere anche questo riconoscimento, perché Ancona si sta impegnando molto su tutto ciò che riguarda la salute ... (Periodicodaily.com)