Vela Fiamme Gialle presentata l’imbarcazione ‘Nice’ per l’edizione 56 della Barcolana

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Trieste, 7 ottobre 2024 – Oggi, a Trieste il suggestivo Salone di RappresentanzaRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del Team-Nice che parteciperà alla 56^ edizionein programma domenica 13 ottobre. Quest’anno la56 ha un significato speciale per le, in quanto rappresenta l’evento sportivo conclusivo delle celebrazioni del 250° Anniversario di FondazioneGuardia di Finanza; il 2024 è stato ricco di successi e di soddisfazioni per i Gruppi Sportivi, come testimoniano ulteriormente le ultime 8 medaglie conquistate ai recenti Giochi Olimpici e le 5 ai Giochi Paralimpici, entrambi svolti a Parigi.