United Rugby Championship, il Leinster domina una classifica molto irlandese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è disputato il terzo turno dell'United Rugby Championship e l'avvio di stagione del torneo celtico vede le irlandesi dominare la classifica. A partire dal Leinster, che con la netta vittoria a Monigo contro la Benetton Treviso, fanno tre vittorie con bonus su tre e guidano la classifica con 15 punti. Alle spalle dei dubliners ci sono quattro squadre appaiate a 11 punti. Il Munster ha battuto 23-0 gli Ospreys, rialzandosi dopo il ko contro le Zebre Parma, mentre il Connacht si è imposto di misura 23-24 in casa degli Scarlets, con tre irlandesi ai primi tre posti. Con Munster e Connacht ci sono anche i Glasgow Warriors, che hanno vinto a Cardiff per 36-52, e proprio la squadra gallese, al primo ko stagionale.

