Saoirse Ronan: "Nel mio futuro non penso ci sia un film Marvel" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Secondo alcune indiscrezioni, la Marvel avrebbe offerto il ruolo di Yelena a Saoirse Ronan e l'attrice ha ora commentato le voci che si erano diffuse online. Saoirse Ronan ha svelato che non pensa ci sia nel suo futuro un ruolo nel MCU, aggiungendo poi di essere interessata a un'altra saga. L'attrice, recentemente star di The Outrun, ha affrontato la questione durante un recente episodio del podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz. Il coinvolgimento nel MCU Il giornalista ha infatti chiesto se fossero vere le indiscrezioni secondo le quali la Marvel l'avrebbe voluta nella parte di Yelena Belova in Black Widow, poi affidata a Florence Pugh. Saoirse Ronan ha quindi chiesto: "Come ne hai sentito parlare?". Horowitz ha così considerato la domanda come una conferma

