Salute, a Villa Dante visite e consulenze gratuite per la Giornata della Prevenzione: si cercano medici "volontari" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Promossa dalla III Municipalità, in sinergia con l’Amministrazione del sindaco Federico Basile, si terrà sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 14.30 a Villa Dante, la V edizione della Giornata della Prevenzione Sanitaria, finalizzata ad offrire gratuitamente alla cittadinanza, la possibilità di Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Promossa dalla III Municipalità, in sinergia con l’Amministrazione del sindaco Federico Basile, si terrà sabato 26 ottobre, dalle ore 9 alle 14.30 a, la V edizioneSanitaria, finalizzata ad offrire gratuitamente alla cittadinanza, la possibilità di

Messinatoday.it - Salute, a Villa Dante visite e consulenze gratuite per la Giornata della Prevenzione: si cercano medici "volontari"

Sassi contro un bus a Villa Dante, danneggiato il vetro della vettura: la denuncia dell'Atm - Un nuovo atto vandalico è stato compiuto questo pomeriggio nella zona di Villa Dante ai danni di un mezzo di Atm spa. Secondo la testimonianza dell'autista in servizio sulla linea 7 (Zafferia), intorno alle ore 16 , il bus elettrico appartenente alla flotta dell'Azienda Trasporti di Messina si... (Leggi la notizia)

Sassi contro un bus a Villa Dante, danneggiata la vettura: la denuncia dell'Atm - Un nuovo atto vandalico è stato compiuto questo pomeriggio nella zona di Villa Dante ai danni di un mezzo di Atm spa. Secondo la testimonianza dell'autista in servizio sulla linea 7 (Zafferia), intorno alle ore 16 , il bus elettrico appartenente alla flotta dell'Azienda Trasporti di Messina si... (Leggi la notizia)

"Sport in progress", l'evento a Villa Dante che unisce le nazioni dell'Erasmus+ - Domenica 29 settembre, dalle ore 11 alle 14, a villa Dante, nell’area adiacente al campetto di calcio si svolgerà l’evento “Sport in progress”, patrocinato dal Comune di Messina, nell’ambito delle iniziative promosse in Città per la Settimana Europea dello Sport, in programma ogni anno dal 23 al. ... (Leggi la notizia)