Parco, giochi e impianti per lo sport dove c'erano le baracche: a Giostra rinasce Salita Tremonti (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Oggi è un giorno felice, è un altro passo importante verso il risanamento delle 80 baraccopoli che c’erano a Messina. Oggi ce ne sono meno di 65 e qui a Salita Tremonti c’erano 15 baracche. Alle famiglie che le abitavano abbiamo dato alloggi dignitosi e adesso il progetto di riqualificazione Messinatoday.it - Parco, giochi e impianti per lo sport dove c'erano le baracche: a Giostra rinasce Salita Tremonti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Oggi è un giorno felice, è un altro passo importante verso il risanamento delle 80 baraccopoli che c’a Messina. Oggi ce ne sono meno di 65 e qui ac’15. Alle famiglie che le abitavano abbiamo dato alloggi dignitosi e adesso il progetto di riqualificazione

Un parco al posto delle baracche della Salita Tremonti: consegnati i lavori - MESSINA. “Oggi è un giorno felice, è un altro passo importante verso il risanamento delle 80 baraccopoli che c’erano a Messina. Oggi ce ne sono meno di 65 e qui a Salita Tremonti c’erano 15 baracche. (letteraemme.it)

Alberi, attrezzi, campi da basket e bocce: in 9 mesi il viale Giostra cambierà volto VIDEO - servizio di Silvia De Domenico MESSINA – Tanto dureranno i lavori per ridare dignità ad un luogo per decenni occupato da baracche. Salita Tremonti nei prossimi 9 mesi si trasformerà in un’area verd ... (msn.com)

Ciclismo. Luca Gugnino si aggiudica la 67esima Lugo – San Marino - Il campione regionale piemontese Luca Gugnino si impone con distacco nella 67.a LUGO – SAN MARINO svoltasi domenica 6 ottobre per la regia organizzativa ... (libertas.sm)