Monsignor Baldassare Reina nominato vicario generale della Diocesi di Roma (Di lunedì 7 ottobre 2024) Monsignor Baldassare Reina è stato nominato vicario generale della Diocesi di Roma. Lo stesso Reina sarà creato cardinale da Papa Francesco il prossimo 8 dicembre. Ad annunciarlo il Santo Padre al termine della preghiera dell’Angelus di domenica 6 ottobre."La Diocesi di Roma", si legge sul Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è statodi. Lo stessosarà creato cardinale da Papa Francesco il prossimo 8 dicembre. Ad annunciarlo il Santo Padre al terminepreghiera dell’Angelus di domenica 6 ottobre."Ladi", si legge sul

Romatoday.it - Monsignor Baldassare Reina nominato vicario generale della Diocesi di Roma

Fabio Baggio, un veneto tra i 21 nuovi cardinali annunciati dal Papa: il bassanese guida la sezione migranti - CITTÀ DEL VATICANO - C'è anche un veneto fra i 21 cardinali che saranno creati il prossimo 8 dicembre da papa Francesco. Si tratta di padre Fabio Baggio, 59enne ... (ilgazzettino.it)

L'irresistibile carriera di monsignor Baldo reina: sarà cardinale ma subito vicario generale per la Diocesi di Roma - Già vicegerente della comunità romana, Baldo reina diventerà cardinale a dicembre. Tra i 21 cardinali ci sono 20 elettori ... (affaritaliani.it)

Gli auguri del sindaco Gualtieri a reina, nuovo vicario per la diocesi di Roma - La nota diffusa dal Campidoglio: «Felici di poter continuare con don Baldo il cammino di dialogo e collaborazione già in atto con la Chiesa diocesana, per una città solidale» ... (romasette.it)