Mistero: trovata morta nel suo appartamento Valentina Ruatti, psicologa 30enne. “Overdose? Ma non si drogava” (Di lunedì 7 ottobre 2024) trovata morta nel suo appartamento per un Overdose a 30 anni. Ma forse i conti non tornano. Un Mistero circonda la tragica scomparsa di Valentina Ruatti, una psicologa di 30 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Roma il 30 settembre scorso. Nonostante la presenza di una siringa e di tracce di eroina accanto al corpo, la madre della giovane assicura che la figlia “non si drogava“. La Procura ha immediatamente aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. La scoperta del corpo e l’inizio delle indagini Valentina è stata trovata dal suo coinquilino, un sessantenne con cui divideva la casa. L’uomo si è preoccupato dopo che per tre giorni non aveva avuto sue notizie. Alle 21.15 circa, il 60enne ha deciso di controllare e ha scoperto il corpo della psicologa sdraiata sul letto, vegliata solo dal suo cane. Thesocialpost.it - Mistero: trovata morta nel suo appartamento Valentina Ruatti, psicologa 30enne. “Overdose? Ma non si drogava” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)nel suoper una 30 anni. Ma forse i conti non tornano. Uncirconda la tragica scomparsa di, unadi 30 annisenza vita nella sua abitazione a Roma il 30 settembre scorso. Nonostante la presenza di una siringa e di tracce di eroina accanto al corpo, la madre della giovane assicura che la figlia “non si“. La Procura ha immediatamente aperto un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto. La scoperta del corpo e l’inizio delle indaginiè statadal suo coinquilino, un sessantenne con cui divideva la casa. L’uomo si è preoccupato dopo che per tre giorni non aveva avuto sue notizie. Alle 21.15 circa, il 60enne ha deciso di controllare e ha scoperto il corpo dellasdraiata sul letto, vegliata solo dal suo cane.

Mistero a Roma, la psicologa Valentina Ruatti trovata morta a 30 anni per overdose: “Ma non si drogava” - "Non si drogava", è quanto ha dichiarato ai pm la madre di Valentina Ruatti, trovata morta in casa per overdose a 30 anni. E la Procura apre le indagini.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana... (Leggi la notizia)

Donna ritrovata morta nel campo e con una ferita alla testa, era scomparsa da casa: il mistero nell'Aretino - Per il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa da ieri, 5 ottobre, nell'Aretino, non viene esclusa l'ipotesi di un omicidio. L'hanno trovata morta in un campo di Foiano della Chiana... (Leggi la notizia)