Liberoquotidiano.it - Mieloma multiplo, rimborsato in Italia primo anticorpo bispecifico

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Teclistamab,umanizzato, sviluppato da Johnson & Johnson, è orain. Il farmaco con somministrazione per via sottocutanea è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti conrecidivato e refrattario che abbiano ricevuto almeno tre precedenti terapie, tra cui un agente immunomodulatore, un inibitore del proteasoma e unanti-CD38, e che abbiano evidenziato una progressione della malattia durante l'ultima terapia. Si tratta dele al momento unicoad essere ad ogginel nostro Paese per il trattamento del, fa sapere l'azienda con una nota. Il- ricorda - è un tumore del sangue raro che ha origine nel midollo osseo ed è causato dalla proliferazione senza controllo delle plasmacellule.