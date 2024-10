Mercato immobiliare: dove conviene comprare casa a Verona e provincia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Mercato immobiliare di Verona ha registrato notevoli differenze tra i quartieri centrali e le zone periferiche secondo il nuovo studio di Tecnocasa. Le aree più prestigiose, come il Centro Storico e Borgo Trento, sono caratterizzate da prezzi elevati, rendendo l'acquisto di un immobile un Veronasera.it - Mercato immobiliare: dove conviene comprare casa a Verona e provincia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildiha registrato notevoli differenze tra i quartieri centrali e le zone periferiche secondo il nuovo studio di Tecno. Le aree più prestigiose, come il Centro Storico e Borgo Trento, sono caratterizzate da prezzi elevati, rendendo l'acquisto di un immobile un

Il mercato immobiliare della Toscana mostra segnali di raffreddamento nel terzo trimestre del 2024 - Dietro a Firenze si piazza la provincia di Lucca, seconda area più dispendiosa con 3. È questa la fotografia scattata dall’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano ad opera di Immobiliare. . Per quanto concerne, infine, la domanda di affitto, si nota soprattutto l’incremento nei ... (Lanazione.it)

Mercato immobiliare : sempre più over 64 comprano casa. E spesso è l’abitazione principale - L’anno passato è stato registrato un netto aumento generale degli acquisti in classi energetiche intermedie C-D-E rispetto agli anni precedenti (saliti al 22,2%). Il restante 4,2% riguarda infine acquisti di abitazioni distribuite su più livelli, che consistono soprattutto in soluzioni ... (Quotidiano.net)

A Milano tiene il mercato immobiliare del pregio - prezzi fino a 24mila euro al metro quadro - Da maggio a ottobre 2024 abbiamo inaugurato dieci nuovi shop residenziali in tutta la Penisola, da Bressanone a Sorrento passando per Bari e Venezia Lido. 250 EUR/mq di Medaglie d’Oro-Lodi e gli 11. “In un mercato caratterizzato da un generale rallentamento, il comparto del pregio continua a tenere ... (Quotidiano.net)

Mercato immobiliare: dove conviene comprare casa a Verona e provincia - Il mercato immobiliare di Verona ha registrato notevoli differenze tra i quartieri centrali e le zone periferiche secondo il nuovo studio di Tecnocasa. Le aree più prestigiose, come il Centro Storico ... (veronasera.it)

Mercato immobiliare, i prezzi delle case a Treviso zona per zona - Canizzano: Zona periferica ma tranquilla, con prezzi per immobili usati che si aggirano intorno a 1.450 €/mq per case di media qualità e 1.100 €/mq per abitazioni economiche. Chiodo: Quartiere di ... (trevisotoday.it)

Ma conviene investire sull’obbligazionario asiatico adesso? - Le recenti novità riguardanti la Cina hanno riacceso l'interesse per il mercato asiatico. Non solo per quanto riguarda l'azionario, ma anche l'obbligazionario. Ma conviene davvero investire? (money.it)