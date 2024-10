Meloni riceve gli astronauti di AX-3: “Lo spazio è strategico. La missione dimostra il ruolo di primo piano dell’Italia” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l’equipaggio della missione spaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana; il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space); Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del governo nel sostenere le iniziative spaziali. Consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico”. La premier Giorgia Meloni su X ha postando una foto che la ritrae con l’equipaggio di Ax-3. La space economy una priorità del governo italiano La ‘space economy’ è una delle priorità del governo italiano. Lo dimostrano non solo gli investimenti previsti da qui al 2026 che ammontano a 7,3 miliardi. Ma anche la legge ad hoc che è all’attenzione del Parlamento. Secoloditalia.it - Meloni riceve gli astronauti di AX-3: “Lo spazio è strategico. La missione dimostra il ruolo di primo piano dell’Italia” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi ho avuto il piacere di accogliere a Palazzo Chigi l’equipaggio dellaspaziale AX-3, di cui fanno parte il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana; il comandante Michael Lopez-Alegria (USA, Axiom Space); Alper Gezeravci (Turchia) e Marcus Wandt (Svezia). È stato un incontro che ha ulteriormente rafforzato l’impegno del governo nel sostenere le iniziative spaziali. Consapevoli dell’importanza strategica che questo settore riveste per il nostro sviluppo economico e tecnologico”. La premier Giorgiasu X ha postando una foto che la ritrae con l’equipaggio di Ax-3. La space economy una priorità del governo italiano La ‘space economy’ è una delle priorità del governo italiano. Lono non solo gli investimenti previsti da qui al 2026 che ammontano a 7,3 miliardi. Ma anche la legge ad hoc che è all’attenzione del Parlamento.

