Manchester City contro Premier League | il tribunale emette il verdetto!

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Dal campol’Inter alla: arriva ilper la causa del. Ecco di cosa si tratta e com’è terminata la storia. CAUSA – Il, avversaria dell’Inter in Champions, ha delle battaglie a cui pensare che esulano il campo. Il club inglese è, infatti, accusato di aver violato il fair play finanziario della, rischiando grosso. Questo processo è ancora in corso, mentre un altro si è appena concluso per i ‘Citizens’: quello inerente ai limiti sugli accordi con gli sponsor. Ad avere la meglio in, in questo caso, è proprio il, che ha festeggiato la vittoria sullaattraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale.