Maltempo: “In arrivo due forti perturbazioni. Rischio nubifragi”. Scatta l'allerta arancione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora Maltempo dopo una piccola tregua dalla pioggia. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com con l’intera penisola che nei prossimi giorni sarà raggiunta da due nuove forti perturbazioni. Le piogge sono attese, già da domani martedì 8 ottobre, anche nella provicia di Latina e nel Latinatoday.it - Maltempo: “In arrivo due forti perturbazioni. Rischio nubifragi”. Scatta l'allerta arancione Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancoradopo una piccola tregua dalla pioggia. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com con l’intera penisola che nei prossimi giorni sarà raggiunta da due nuove. Le piogge sono attese, già da domani martedì 8 ottobre, anche nella provicia di Latina e nel

Maltempo : “In arrivo due forti perturbazioni. Rischio nubifragi” - Ancora maltempo dopo una piccola tregua dalla pioggia. Queste le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com con l’intera penisola che nei prossimi giorni sarà raggiunta da due nuove forti perturbazioni. Le piogge sono attese anche a Latina e nella provincia pontina. Arrivano due forti... (Latinatoday.it)

Maltempo - in arrivo due forti perturbazioni che interesseranno anche le nostre zone - com Edoardo Ferrara che spiega - “una prima intensa perturbazione è ormai imminente con apice del maltempo nel corso di martedì. . . “L'autunno 2024 continua a spingere sull'acceleratore con nuove fasi di maltempo, anche severo, in vista per l'Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo. . ... (Frosinonetoday.it)

Maltempo in arrivo : forti piogge e temporali durante la settimana in Italia - Roma - Una depressione atlantica porterà forti rovesci e nubifragi, coinvolgendo l’Italia con temporali violenti e mari agitati, influenzati dall'ex uragano Kirk. Attualmente il minimo di pressione ha raggiunto i 968hPa e si sposterà verso est, portando con sé diverse ondate di maltempo. . . Ecco ... (Abruzzo24ore.tv)