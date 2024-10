Lotto, “colpo” da 620mila euro a San Sebastiano del Vesuvio (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fortuna bacia San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli , grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di sabato 5 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 622.500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli . Da segnalazione anche due vincite in provincia di Salerno, una da 19.700 euro a Sarno e una da 14.500 a Fisciano, oltre a una da 12.500 a Napoli e due da 9.750 euro a Benevento. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro, per un totale di 984 milioni da inizio anno. L'articolo Lotto, “colpo” da 620mila euro a San Sebastiano del Vesuvio proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La fortuna bacia Sandel, in provincia di Napoli , grazie al gioco del. Nel concorso di sabato 5 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 622.500grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli . Da segnalazione anche due vincite in provincia di Salerno, una da 19.700a Sarno e una da 14.500 a Fisciano, oltre a una da 12.500 a Napoli e due da 9.750a Benevento. L’ultimo concorso delha distribuito 9,1 milioni di, per un totale di 984 milioni da inizio anno. L'articolo, “” daa Sandelproviene da Ildenaro.it.

