Ilnapolista.it - Licenziati ma ricchi, il primato ce l’ha Conte col Chelsea: guadagnò 30 milioni per l’esonero (A Bola)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Può esistere qualcosa di poetico nell’esseree guadagnare tanti soldi? I brasiliani di Acitano pochi casi di allenatori che vengono esonerati con un risarcimento milionario. C’è anche l’attuale tecnico del Napoli. Esonerati ma, ilcecolDi seguito, la classifica degli ultimi anni. Al primo posto c’è Antonionel 2019, che30di euro per andar via dal, dove tra l’altro vinse anche una Premier League nel 2017. Secondo è Josè Mourinho: 19,6di sterline quando lasciò il Manchester United. E il terzo posto se lo prende ancora lo Special One, 18di euro per lasciare ilnel 2007. Se lo United, scrive A, licenzierà Erik ten Hag, pagherà al tecnico 21di euro. Il club ha recentemente licenziato 100 persone per risparmiare 10di sterline all’anno.