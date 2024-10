Il mondo precipita verso un sistema feudale: Stato e salotti buoni sono la stessa cosa (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Eppure si fa finta di non capire, o peggio non si capisce. Avanzata delle destre più o meno naziste, astensione al voto e antipolitica, sfiducia nel sistema democratico, anti sionismo o antisemitismo o anti ebraismo sono solo facce della stessa medaglia: la difesa del sistema basato sulla difesa di oligarchie economiche, territoriali e dei mercati. Tutto ciò, come il liberismo più o meno turbo, produce un senso di ingiustizia globale e una perdita complessiva dei valori fondanti nella società democratica occidentale e liberale. Viviamo in un mondo che sta precipitando verso un sistema feudale con una ricchezza concentrata nelle mani di pochi e il resto stratificato in un sistema fatto di vassalli, valvassini e valvassori con i giornalisti dei media di sistema schiacciati in quest’ultima categoria appena sopra i servi della gleba. Ilfattoquotidiano.it - Il mondo precipita verso un sistema feudale: Stato e salotti buoni sono la stessa cosa Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Eppure si fa finta di non capire, o peggio non si capisce. Avanzata delle destre più o meno naziste, astensione al voto e antipolitica, sfiducia neldemocratico, anti sionismo o antisemitismo o anti ebraismosolo facce dellamedaglia: la difesa delbasato sulla difesa di oligarchie economiche, territoriali e dei mercati. Tutto ciò, come il liberismo più o meno turbo, produce un senso di ingiustizia globale e una perdita complessiva dei valori fondanti nella società democratica occidentale e liberale. Viviamo in unche standouncon una ricchezza concentrata nelle mani di pochi e il resto stratificato in unfatto di vassalli, valvassini e valvassori con i giornalisti dei media dischiacciati in quest’ultima categoria appena sopra i servi della gleba.

