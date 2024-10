Flug Market Mosso, torna il mercatino del "fatto a mano" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, nel grande cortile di Mosso torna “Flug Market”, il mercatino dell’hand made con artigianato di qualità.La nuova edizioneAd attendere i visitatori, numerose bancarelle di artigianato e pezzi unici, laboratori per bambini e bambine a tema autunno e ottimo street food. Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, nel grande cortile di”, ildell’hand made con artigianato di qualità.La nuova edizioneAd attendere i visitatori, numerose bancarelle di artigianato e pezzi unici, laboratori per bambini e bambine a tema autunno e ottimo street food.

Milanotoday.it - Flug Market Mosso, torna il mercatino del "fatto a mano"

“Mio papà tornava presto la mattina quando andavo a scuola, ho visto la fatica. I miei volevano diventassi avvocato”: Gerry Scotti commosso a Verissimo - Gerry Scotti è stato ospite al salotto di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin. E così è andato con ottimi risultati di ascolti. Mio papà tornava presto la mattina quando io andavo a scuola, ho visto la fatica”. In uno dei momenti più toccanti dell’intervista c’è il racconto dei genitori del ... (Leggi la notizia)

GF, Luca Calvani commosso per la madre: “Il dolore torna anche nei momenti belli, non posso più raccontarglieli” - Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 23 settembre, si è parlato di famiglia e Luca Calvani ha raccontato l'amore per i suoi genitori, che non ci sono più, ma che riesce ancora a sentire al suo fianco nei momenti più importanti della sua vita.Continua a leggere . (Leggi la notizia)

Tra Ravenna e Faenza torna il Giretto d'Italia, il campionato urbano promosso da Legambiente - Si svolgerà mercoledì 25 settembre il Giretto d’Italia, dopo che la data del 18 settembre era stata annullata a causa delle avverse condizioni meteo. Si tratta di un campionato urbano della mobilità attiva, leggera e condivisa, organizzato da Legambiente con la collaborazione di Euromobility... (Leggi la notizia)