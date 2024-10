Ciclismo Tre Valli Varesine 2024 | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani, martedì 8 ottobre, andrà in scena l’edizione numero 103 della Tre. La corsa completerà il Trittico Lombardo, dopo la Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi, che funge ogni anno da preparazione al Giro di Lombardia. I corridori si affronteranno nei 200 km da Busto Arsizio a Varese. Ben 23 ascese scandite nel corso della prova metteranno a dura prova anche i migliori scalatori. Dopo il primo tratto in piano di 26.1 km inizieranno sette giri in un circuito che prevede l’ascesa dei Ronchi e del Montello, racchiusi in 15.9 km. Dopo i sette giri negli ultimi 62.8 km si entrerà in un circuito di 31.4 km, che verrà ripetuto, due volte. Dopo il Montello i corridori affronteranno la salita delle 5 Piante. Prima dell’arrivo un ultimo assaggio dei Ronchi che porterà al traguardo. La partenza è in programma per le 12.15, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 17.00.