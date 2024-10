Caso Orlandi, la convinzione del fratello: "Tante coincidenze". Più vicini alla verità? (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Io non ho la verità in tasca, ma non posso non seguire tutte le situazioni e gli indizi che emergono. Devo farlo, cercare di capire e proporre alla Commissione o alla Procura. È l'unica cosa che posso fare per continuare a tenere alta l'attenzione su questa vicenda". Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, nel corso di un incontro nella sala della Protomoteca del Campidoglio dal titolo "41 anni senza arrendersi" esprime fiducia sulla possibilità di risolvere finalmente il giallo della scomparsa, o almeno di avvicinarsi alla verità. "La Commissione parlamentare, l'ho sempre detto, è necessaria per tutto quello che c'è stato attorno a questa vicenda. I depistaggi, le intromissioni anche dello Stato italiano e di quelli esteri. Bisogna fare chiarezza su tutto", ha proseguito Orlandi. Iltempo.it - Caso Orlandi, la convinzione del fratello: "Tante coincidenze". Più vicini alla verità? Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Io non ho lain tasca, ma non posso non seguire tutte le situazioni e gli indizi che emergono. Devo farlo, cercare di capire e proporreCommissione oProcura. È l'unica cosa che posso fare per continuare a tenere alta l'attenzione su questa vicenda". Pietrodi Emanuela, nel corso di un incontro nella sala della Protomoteca del Campidoglio dal titolo "41 anni senza arrendersi" esprime fiducia sulla possibilità di risolvere finalmente il giallo della scomparsa, o almeno di avvicinarsi. "La Commissione parlamentare, l'ho sempre detto, è necessaria per tutto quello che c'è stato attorno a questa vicenda. I depistaggi, le intromissioni anche dello Stato italiano e di quelli esteri. Bisogna fare chiarezza su tutto", ha proseguito

