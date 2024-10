Usa: Trump a Butler, 'forse hanno cercato di uccidermi per impedirmi di vincere' (Di domenica 6 ottobre 2024) Washington, 6 ott. (Adnkronos) - "forse hanno persino cercato di uccidermi" per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex presidente Donald Trump, di nuovo a Butler, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all'attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon Musk. Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cui Trump è stato ferito all'orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti. (segue) (Di domenica 6 ottobre 2024) Washington, 6 ott. (Adnkronos) - "persinodi" per non riconquistare la Casa Bianca. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, l'ex presidente Donald, di nuovo a, in Pennsylvania, per un comizio, fa leva sulle emozioni dei suoi sostenitori e suggerisce di nuovo che i suoi oppositori politici siano dietro all'attentato fallito del 13 luglio. Comizio al quale era presente anche Elon Musk. Il raduno si è tenuto, con misure di sicurezza rafforzate, nello stesso luogo in cuiè stato ferito all'orecchio destro e uno dei partecipanti al raduno, il pompiere Corey Comperatore, è stato ucciso quando un uomo armato ha aperto il fuoco. Il potenziale assassino, il ventenne Thomas Crooks, è stato colpito e ucciso da un cecchino dei servizi segreti. (segue) (Liberoquotidiano)

Donald Trump ritorna a Butler: il suo annuncio fa discutere - Trump si augura di poter tornare alla Casa Bianca con un risultato netto per riprendere il discorso dove è stato interrotto nel 2020 con la sconfitta elettorale. Come vi stavo dicendo. ”, un chiaro riferimento a quanto successo in estate e la volontà da parte sua di riprendere il discorso. . . ... (Cityrumors)

Usa, comizio di Trump a Butler: il ritorno nel luogo dell’attentato - Ritornando nel luogo in cui a luglio rischiò la vita, il tycoon vuole inviare il messaggio che non si arrenderà mai e non si lascerà abbattere da niente e nessuno L'articolo Usa, comizio di Trump a Butler: il ritorno nel luogo dell’attentato proviene da Il Difforme. . (Ildifforme)

Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” - (Adnkronos) – Donald Trump torna a Butler, in Pennsylvania, per un comizio nel luogo in cui il 13 luglio è… L'articolo Trump torna a Butler, Musk sul palco: “Votate per lui o Usa finiti” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)