"Situazione inaccettabile" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Le visite che ho prenotato ultimamente – racconta Annalia Gozzi – hanno tempi d’attesa lunghissimi. A partire dall’oculistica, si parla almeno di sei mesi. Spesso riesco a ‘dribblare’ questo problema tramite le assicurazioni private sulla sanità. Ma è un vero peccato: nel pubblico si parla di mesi, nel privato di giorni. Inoltre, vedo che anche i miei genitori ottantenni devono aspettare tanto per le visite e pagano il ticket come qualsiasi ventenne: anche questo non mi sembra giusto. Dopo che mia madre ha subito l’intervento di cataratta nel settore pubblico, si è reso necessario un ritocco, ma non c’era più posto, pertanto, si è dovuta rivolgere al privato". (Di domenica 6 ottobre 2024) "Le visite che ho prenotato ultimamente – racconta Annalia Gozzi – hanno tempi d’attesa lunghissimi. A partire dall’oculistica, si parla almeno di sei mesi. Spesso riesco a ‘dribblare’ questo problema tramite le assicurazioni private sulla sanità. Ma è un vero peccato: nel pubblico si parla di mesi, nel privato di giorni. Inoltre, vedo che anche i miei genitori ottantenni devono aspettare tanto per le visite e pagano il ticket come qualsiasi ventenne: anche questo non mi sembra giusto. Dopo che mia madre ha subito l’intervento di cataratta nel settore pubblico, si è reso necessario un ritocco, ma non c’era più posto, pertanto, si è dovuta rivolgere al privato". (Ilrestodelcarlino)

Papa Francesco: inaccettabile situazione in Libano - Sulla situazione in Libano chiare e nette le parole di Papa Francesco che ha definito inaccettabile questa situazione. Servizio di Paolo Fucili The post Papa Francesco: inaccettabile situazione in Libano first appeared on TG2000. . (Tv2000)

Pendolari disperati: “Bergamo-Milano un’agonia: ritardi, cancellazioni, scioperi, degrado. Situazione inaccettabile” - 35 e 7. 45? Se sì, quando? Questa Situazione è destinata a perdurare sino a fine 2026 (data prevista di fine lavori presso la stazione)? Le condizioni della linea ferroviaria Bergamo-Milano sono note all’Assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile? In caso affermativo, che cosa si ... (Bergamonews)

Isola Maggiore senza corrente elettrica dopo il temporale: "Situazione inaccettabile" - L'Isola Maggiore senza elettricità per ore a causa di un violento temporale di questa mattina. . . Residenti e lavoratori non ci stanno: "Non è la prima volta. 40 circa di oggi, giovedì 5 settembre, in seguito a un breve temporale, Isola Maggiore. . 50 fino alle 11. Situazione inaccettabile". ... (Perugiatoday)