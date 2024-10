Sindaco pronto per il bis | Rinnovo il mio impegno

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quattro anni da. Li compie Mauro Gattinoni, proclamato 34esimo primo cittadino di Lecco il 6 ottobre 2020, in seguito alla vittoria di misura al ballottaggio contro uno sfidante di centrodestra. "Questo fine settimana rappresenta un anniversario importante per me – spiega il diretto interessato, 47 anni, alla sua prima esperienza politica e amministrativa -. Quattro anni fa diventavodi Lecco". Sono stati 48 mesi in cui il mondo è cambiato radicalmente: la pandemia di Covid 19 con un lockdown inedito, la guerra, la crisi energetica. È cambiata e sta cambiando anche Lecco, che è tutta un cantiere. "Siamo nel pieno dei grandi lavori – conferma il-. Per questo comprendo appieno il sentimento di fastidio che da ciò può derivare, anche per impedimenti oggettivi che comporta avere tantissime partite aperte, e dovendole chiudere tutte entro i termini del Pnrr". (Ilgiorno)