Ritorno alla dottrina Golda Meir così Israele sta azzerando Hamas Hezbollah e Houthi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 –sta applicando nella lotta alle milizie terroristiche palestinesi la, il primo ministro israeliano donna di ferro, che dopo la strage alle Olimpiadi di Monaco del 1972 teorizzò che i nemici vanno colpiti ad ogni costo ovunque si trovino. Fu chiamata l'Operazione Collera di Dio. Ecco perché oggi Tel Aviv ha deciso di azzerare, glie soprattutto di uccidere i capi delle milizie mettendo in conto gli effetti collaterali che sono vittime civili, bambini compresi. Ma per fare questo non servono solo l'attività cyber, le bombe e i razzi, ma una complessa attività di intelligence basata sulle risorse umane più che sulla tecnologia. (Quotidiano)