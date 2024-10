Primo anniversario di uno dei tanti eventi dolorosi che affliggono l’umanità

(Di domenica 6 ottobre 2024) Non lascia indifferente nessuno una constatazione dolorosa. Il Libro Nero dove l’ umanità annota da tempo remoto gliche la colpiscono con sempre maggior violenza, è da un pò che non resta chiuso. Sono anche gli attentati, per essere più precisi, che stanno facendo si che quel tomo resti aperto sempre più a lungo. Non desta alcuna ragione di preoccuparsi che lo spazio utile per annotare possa esaurirsi, perché quello stesso è del tipo a fogli mobili, aggiungibili alla bisogna. Il sette ottobre dello scorso anno, in pieno giorno, in Israele, nei pressi della striscia di Gaza, Hamas,una formazione filopalestinese, compì un tipo particolare di attentato confrontabile con qualcosa che rientra nella stessa tipologia di uno che ha molti punti in comune: da tempo è ormai leggenda. È quanto si riferisce all’ episodio del Cavallo di Troia. (Ildenaro)