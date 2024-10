Passi da gigante Ricerca e innovazione | La Silicon Valley? Ce l’abbiamo in casa

(Di domenica 6 ottobre 2024) Passato, presente, ma soprattutto futuro. Lucio Colombo è amministratore delegato di StMicroelectronics Italia da aprile. Ma da 41 anni fa parte dell’azienda - in cui è entrato poco dopo la laurea in Fisica nucleare – e forse nessuno meglio di lui conosce l’identità e le prospettive del colosso di microchip. Da cosa è nata l’idea di portare l’in piazza? "Siamo consapevoli che quello che facciamo ha avuto poca familiarità con il grande pubblico. Un po’ la pandemia ha fatto sì che si accrescesse l’interesse per realtà che come noi permettono la realizzazione di dispositivi tecnologici di utilità anche per la vita domestica. Però sentiamo la necessità di fare vedere al territorio ciò che realizziamo, e trasmettere laone per le materie Stem. Abbiamo bisogno di queste discipline per un mondo tecnologicamente avanzato". (Ilgiorno)