Bologna Parma 0-0 LIVE: espulso Coulibaly, ospiti in dieci - Bologna Parma LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 52? – […]. A Bologna, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Parma si affrontano nel match valido per la ... (Calcionews24)

MOVIOLA – Bologna-Parma, rosso per Coulibaly: duro fallo su Ndoye - Questa la dinamica dell’episodio: l’esterno bolognese sposta la palla e subisce l’intervento di Coulibaly, che entra duramente sulla caviglia: il punto di contatto è alto. Cambia il colore di un cartellino al 52? di Bologna-Parma, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. The post ... (Sportface)

Lecce-Parma 1-0 | Dorgu sorprende Coulibaly e sblocca il risultato - L'ora dei complimenti è passata, l'effetto sorpresa non fa quasi più notizia. . L'obiettivo, come ribadito da Fabio Pecchia in conferenza stampa, è quello della salvezza e, da qui alla fine, sarà una lunga maratona. Anzi, serve confermare le cose ottime fatte. Il campionato del Parma entra nel ... (Parmatoday)

Parma, le pagelle di CM: Bernabè uomo-ovunque, Del Prato applicato. Coulibaly, il rosso rovina tutto - Bologna-Parma 0-0 PARMA Suzuki 6,5 Attento nelle uscite e su Castro, efficace quando alza in corner il tiro dell`argentino. Coulibaly 5 Voto complesso: tra i mi.(calciomercato)

Il Bologna non sa più vincere, il Parma resiste in dieci. Espulso Coulibaly - La sfida tra Bologna e Parma finisce 0-0. Derby emiliano al Dall'Ara piuttosto bloccato, ma solo dal punto di vista del risultato. Partita molto intensa e con diverse chance.(corrieredellosport)

Le dichiarazioni di Martin Erlic nel post partita di Bologna-Parma - Bologna - Parma 0-0, cronaca del primo tempo Italiano opera ampio turnover rispetto a Liverpool facendo esordire dal 1' Holm e schierando Castro con ai lati Orsolini e Ndoye; Pecchia risponde con la c ...(informazione)