La lupa di Roma il leone e l’ippopotamo | chi è l’uomo che addormenta gli animali per salvarli

(Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 - Dalladi Fidene () a Simba, ildi Ladispoli, a un ippopotamo scappato da una riserva nella Repubblica ceca.chegli, anche i più pericolosi, è un tecnico di telenarcosi, ha 12 anni di esperienza e migliaia di interventi. Raffaele Bisegna, 35 anni, abruzzese di Capistrello (L’Aquila), si è inventato un mestiere che in Italia è anche difficile da definire. Quando i giornali parlano di lui lo chiamano "cecchino buono”. Eppure quella parola, nonostante l’aggettivo, conserva un che di stonato. Perché l’obiettivo è opposto: sparare narcotici per salvare gli(e gli uomini). Lui ha questo rating: tremila dardi e un errore. “di, dov’è ora" Ladi Fidene “ora si trova nel parco d’Abruzzo, in un’area faunistica protetta. (Quotidiano)