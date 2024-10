Juventus-Cagliari 1-1. Bianconeri beffati nel finale: gol e highlights (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella sfida delle 12:30, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro un determinato Cagliari, concludendo una partita dai due volti sull’1-1. I Bianconeri si portano in vantaggio dopo soli quindici minuti grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, ma nel finale i rossoblù (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella sfida delle 12:30, lanon è andata oltre il pareggio contro un determinato, concludendo una partita dai due volti sull’1-1. Isi portano in vantaggio dopo soli quindici minuti grazie a un rigore trasformato da Dusan Vlahovic, ma neli rossoblù (Torinotoday)

Torinotoday - Juventus-Cagliari 1-1. Bianconeri beffati nel finale: gol e highlights

VIDEO – Juventus-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - Juventus-Cagliari, anticipo mattutino delle 12:30 della settima giornata di Serie A 2024-2025, si è concluso sul risultato di 1-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium. I bianconeri, sostenuti dal proprio pubblico, sono riusciti a sbloccare la gara ... (Inter-news)

Juventus-Cagliari, la MOVIOLA: due rigori con l'aiuto del VAR, Conceicao espulso per simulazione - Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Juventus-Cagliari, gara di apertura della domenica della settima giornata di Serie A: MARINELLI DI IOR... (Calciomercato)

Cagliari: Davide Nicola ha trovato la giusta quadra? Cosa cambia dopo i match contro Parma e Juventus - Due punti in cinque gare con un solo gol all`attivo. Davide Nicola dopo questi risultati chiese tempo e pazienza ai propri tifosi. Tempo, un... (Calciomercato)

Juventus Cagliari: highlights e gol - Juventus Cagliari è terminata per 1-1. Highlights e gol di una gara tiratissima. Vlahovic e Marin di rigore https://youtu.be/XkLUS_fYlyI?si=SqsfIKTMarfPB75c ...(news-sports)

"La mia forza in più": Bremer e il commovente post sull'esultanza Juve - La sfida tra Juventus e Cagliari ha vissuto un momento molto emozionante dopo il momentaneo vantaggio dei bianconeri firmato da Dusan Vlahovic nel primo tempo. L'attaccante serbo, insieme a tutti i co ...(tuttosport)

Juventus-Cagliari, il pari è di rigore - I bianconeri non vanno oltre la divisione della posta in palio allo Stadium: interrotta l'imbattibilità sui gol subiti della Juventus in campionato ...(rainews)