Il libro La vita da film di Eraldo Monseglio |  campione del mondo fascista e uomo perbene

(Di domenica 6 ottobre 2024) Un campione dentro e fuori il campo da gioco, unestraneo a una certa narrativa che – oggi più di allora – non ammette sfumature o permeabilità.fu terzino della nazionale italiana di Vittorio Pozzo che vinse per ben due volte consecutive il campionato deldi calcio. Erano gli anni del Regime e una forte amicizia lo legava alla famiglia Mussolini e – in particolare – a Benito. Fu proprio lui, infatti, a insegnare al capo del fascismo a giocare a tennis. Ma non è per questo che vale la pena ricordarlo. E neanche perché è nella Hall of fame della Federcalcio, dettaglio che da solo vale tantissimo. La sua vicenda supera di gran lunga le imprese sportive con l’Italia, il Bologna e la Roma. E fa il paio con i drammi che hanno lacerato l’intera nazione: lo scoppio della guerra e l’epilogo tragico del fascismo, la Repubblica sociale italiana. (Secoloditalia)