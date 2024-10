C’è una logica dietro al piano di Israele e non tutti i musulmani dell’area lo stanno osteggiando (Di domenica 6 ottobre 2024) Le opinioni e le previsioni riguardo alla situazione in Medio Oriente sono molte, ce ne è davvero per tutti. La rapidità con la quale Israele è entrato in aperto conflitto con il Libano ha poi spiazzato molta gente e quindi le interpretazioni si stanno moltiplicando. Tuttavia, quanto sta succedendo fa parte di una logica abbastanza chiara che ha telecomandato gli avvenimenti dell’ultimo anno nel Medio Oriente. La genesi dello spettacolare attacco di Hamas del 7 ottobre nasce dai cambiamenti radicali in atto nel mondo sunnita, ed in particolare in Arabia Saudita e nei paesi del golfo Persico. Ed è per questo che possiamo tracciare un parallelo con l’11 settembre. (Di domenica 6 ottobre 2024) Le opinioni e le previsioni riguardo alla situazione in Medio Oriente sono molte, ce ne è davvero per. La rapidità con la qualeè entrato in aperto conflitto con il Libano ha poi spiazzato molta gente e quindi le interpretazioni simoltiplicando. Tuttavia, quanto sta succedendo fa parte di unaabbastanza chiara che ha telecomandato gli avvenimenti dell’ultimo anno nel Medio Oriente. La genesi dello spettacolare attacco di Hamas del 7 ottobre nasce dai cambiamenti radicali in atto nel mondo sunnita, ed in particolare in Arabia Saudita e nei paesi del golfo Persico. Ed è per questo che possiamo tracciare un parallelo con l’11 settembre. (Ilfattoquotidiano)

