Nello scorso Consiglio Comunale l'assessora alla Sicurezza urbana integrata Alessandra Camporota ha fatto il punto sull'impiego del presidio Mobile della Polizia locale, rispondendo a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Negrini.

Modenatoday - Camper della Polizia locale 58 servizi nelle frazioni da inizio anno

Rompe bottiglia e agita bastone fra i passanti: fermato dalla Polizia Locale - BRINDISI – Si sono vissuti momenti di grande tensione ieri mattina (sabato 5 settembre) nel centro di Brindisi, dove gli agenti della Polizia Locale hanno faticato non poco per fermare un 22enne straniero che ha dato in escandescenze, seminando lo scompiglio fra i passanti. Le prime... (Brindisireport)

Ponte Mammolo: Pitone Reale trovato sul marciapiede, interviene la Polizia Locale - Il serpente di un metro è stato recuperato dalle Guardie zoofile e posto sotto sequestro in quanto specie protetta. Il serpente, identificato come un Pitone Reale di circa un metro di lunghezza, è stato recuperato dalle Guardie zoofile e posto sotto sequestro, trattandosi di una specie protetta. ... (Romadailynews)

Roma: uomo sviene in strada per indigenza, la Polizia Locale avvia una raccolta di beni di prima necessità - Un gesto concreto che sottolinea la volontà di offrire non solo aiuto immediato, ma anche una possibilità di riscatto a lungo termine. Parole chiave: Roma, Polizia Locale, indigenza, solidarietà, raccolta beni, Piazza delle Cinque Giornate, Labaro, senso civico. L’iniziativa, condotta in forma ... (Romadailynews)

Roma, controlli a minimarket e movida: 1300 multe della Polizia locale - Un altro weekend di controlli a tappeto da parte della Polizia locale verso minimarket e nelle zone più calde per la movida notturna. Il bilancio è da record: 1300 verbali elevati e ben 14 negozi etni ...(msn)

Roma, la polizia locale chiude 14 minimarket - Oltre 1300 irregolarità rilevate durante i controlli effettuati durante il fine settimana nelle zone interessate dalla malamovida ...(rainews)

Napoli, intesificati i controlli della Polizia locale: pioggia di multe e sequestri nel weekend - La Polizia Locale di Napoli ha condotto una serie di operazioni volte a contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, la vendita non autorizzata e le infrazioni ...(ilmattino)