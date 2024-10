Pensioni 2025 l’editoriale | dietrofront del Governo sulle uscite anticipate?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dalla pubblicazione nei giorni scorsi del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine-2029 approvato dal Consiglio dei Ministri e già inviato all’UE emerge un quadro che, per quanto riguarda la previdenza, è completamente diverso rispetto a tutte le dichiarazioni fatte in questi ultimi mesi dagli esponenti del. Riforma, non ci sarà nulla per leNon ci sarà alcuna riforma strutturale della previdenza e soprattutto non ci sarà quella flessibilità in uscita anticipata che da anni viene richiesta e che la Lega con Salvini e Durigon ha sempre affermato di voler attuare.