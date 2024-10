La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel viene arrestato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una visita inattesa sconvolgerà gli animi a palazzo. Nelle prossime puntate Lail sergente Burdina arriverà alla tenuta con una notizia sorprendente: la Guardia Civile haper l’omicidio di Gregorio! Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler spagnoli.La: Gregorioucciso Il marito di Pia – dopo essere stato scarcerato – farà ritorno a Lacon l’intenzione di riprendere il suo posto al fianco di Pia e del piccolo Dieguito, e vendicarsi del fatto che la moglie lo abbia denunciato. I soprusi subiti dalla donna in passato però, saranno un motivo più che sufficiente per cercare di tenere lontano il marito da lei e soprattutto dal bambino. In questa nuova situazionee Jana daranno tutto il loro appoggio a Pia.