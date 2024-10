Il corteo pro Pal trasforma Roma in un campo di battaglia | 30 agenti feriti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alla fine, lo spettro che da giorni aleggiava sulla manifestazione pro Palestina, organizzata anonostante il divieto da parte del Viminale, si è materializzato in tutta la sua violenza: un momento di guerriglia urbana che hato piazzale Ostiense in unditra manifestanti e forze di polizia. Almeno 30 gli operatori di sicurezza rimastidurante gli scontri, scattati dopo che per oltre due ore ilaveva espresso, energicamente ma sempre in modo pacifico, la propria vicinanza al popolo palestinese "vittima del genocidio israeliano". Una decina, dall'altro lato, i manifestanti che hanno riportato ferite e contusioni. Cinque le persone fermate, mentre sono stati 40 i fogli di via nei confronti di attivisti provenienti da Varese, Livorno,basso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Firenze, Milano, Perugia, Modena, Catania, Bari. (iltempo)