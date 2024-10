I titoli più attesi del cinema italiano 2025 tra conferme ed esordi importanti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Mancano solo tre mesi alla fine di questo 2024, un anno che, possiamo dirlo, ha segnato un grande successo per i film italiani. Non solo il pubblico ha risposto con entusiasmo, ma anche la critica ha riconosciuto i meriti di un'annata ricca di produzioni di qualità. E cosa ancora più positiva, le saletografiche hanno registrato un’affluenza notevole. Il merito va a una serie di, tra cui spicca il fenomeno di Paola Cortellesi e il suo C’è ancora domani (Netflix e Now Tv e Sky), che ha dato nuova linfa al botteghino e, pur uscito nel 2023, ha tenuto banco fino a tutta l’estate. Successivamente, film di grande rilievo hanno illuminato la Mostra deldi Venezia, portando sul grande schermo linguaggi innovativi e intriganti.