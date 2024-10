Atalanta-Genoa come vederla oggi in tv? Canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024)vederein tv, partita valida per la settima giornata della? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. La squadra di Gasperini ha conquistato finora solo 7 punti e occupa il 13° posto, ma ha l’occasione per risalire la classifica dato che ospita unin grande difficoltà . La squadra di Gilardino sta infatti attraversando un pessimo momento di forma ed ha anche numerosi infortunati, perciò sarà chiamata ad un’impresa per non lasciare Bergamo a mani vuote. Il fischio d’inizio al Gewiss Stadium è in programma alle ore 18:00 di sabato 5 ottobre.E TV – La partita sarà visibile inin esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.in tv?SportFace.