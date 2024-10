Endless Love anticipazioni della puntata di stasera venerdì 4 ottobre | Fehime sorprende Zeynep con Emir

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La soap turca(Kara Sevda) torna a tenerci compagnia nel consueto appuntamento serale oggi –– su Canale 5. Cosa accadrà nei tre episodi che prenderanno il via alle 21:39 e ci terranno compagnia fino alle 23:47 circa? Riflettori puntati suche avrà paura che il suo inquietante segreto possa venire alla luce., trame serali del 4Come reagirebbe Nihan se scoprisse che ad uccidere il suo gemello è stata? Questo pensiero tormenterà la sorella di Kemal, che non smetterà di temere che la verità possa venire alla luce. A rassicurarla ci penserà Tarik, il quale le garantirà che nessuno verrà mai a sapere che in realtà Ozan non si è suicidato ma è stato soffocato dalla moglie con un cuscino. Tarik non esiterà a rassicurare, dicendole che può dormire sonni tranquilli, perché il suo segreto sarà ben custodito.